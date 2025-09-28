Películas y series que no te puedes en octubre

El mes de octubre está casi a la vuelta de la esquina y con él llegan estrenos de películas y series que dominarán tanto las plataformas de streaming como las taquillas en México. Desde producciones de terror hasta dramas y musicales, este mes promete una cartelera variada para todos los gustos.

La temporada también coincide con la llegada del Halloween y Día de Muertos, por lo que el contenido de suspenso y horror se apodera de las pantallas. Aquí te dejamos la guía de lo que no te puedes perder.

¿Qué series ver en octubre?

"It: Bienvenidos a Derry" (26 de octubre)

Los orígenes del aterrador payaso Pennywise serán revelados a través de las historias de los niños que lo enfrentaron a lo largo de distintas épocas desde su primera aparición en el pueblo de Derry. La serie de HBO Max promete ponerte los pelos de punta.

"Nadie nos vio partir" (15 de octubre)

La actriz Tessa Ía vuelve con un drama familiar que involucrará a una madre que enfrenta la dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país.

Este drama promete mantenerte al borde del asiento y es uno de los estrenos que deberías poner en tu lista semanal. La serie se estrenará en la plataforma de Netflix.

¿Qué películas ver en octubre?

"Soy Frankelda" (23 de octubre)

La primera película de stop motion mexicana finalmente verá la luz en salas de cine. Originalmente, el personaje nació de una serie de HBO Max conocida como "Sustos ocultos de Frankelda".

Esta cinta, producida por el estudio independiente Cinema Fantasma, se estrenó originalmente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y ha sido apadrinada por Guillermo del Toro.

"Taylor Swift: The Official Release Party" (3 de octubre)

No todo son sustos. Entre los estrenos también se encuentra la presentación oficial del nuevo disco de la artista.

"Taylor Swift, The Official Release Party of a Showgirl" será una listening party que se estrenará en cines y estará disponible del 3 al 5 de octubre.

"La máscara" (7 de octubre)

"La máscara" (The Mask) es un clásico de la gran pantalla que nunca pasa de moda. Aquí veremos la historia de Stanley, interpretado por Jim Carrey, quien se pone la máscara del dios nórdico Loki y termina causando desastres en la ciudad.

En 1994, el filme destacó por sus efectos visuales e hizo sentir a muchos espectadores como si vivieran en una caricatura. Sin embargo, el personaje se alejó de su naturaleza violenta de los cómics en los que nació en 1991.