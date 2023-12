Netflix recibe críticas tras anunciar la tercera temporada de "Bridge"

CIUDAD DE MÉXICO

La historia basada en las novelas de Julia Quinn, fue lanzada en 2020 y dos años más tarde de estrenó una segunda parte, desde entonces, son muy pocas las noticias que se han tenido sobre su continuación; incluso, la plataforma decidió trabajar en un spinoff, "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" antes que en la propia trama.

Hasta hace un par de días, finalmente Netflix rompió el silencio y reveló que será en mayo de este 2024 cuando "Bridgerton" llegue de nueva cuenta a sus pantallas; sin embargo, la noticia no tuvo la respuesta que todos esperaban, por el contrario, hizo enojar a muchos de los suscriptores, y es que la producción decidió dividirla en dos partes, por lo que para la segunda parte habrá que esperar hasta el 13 de junio.

Como era de esperarse las críticas no se hicieron esperar, pues para muchos es demasiado el tiempo que tendrán que esperar para reencontrarse con sus personajes favoritos; además, las imágenes difundidas por Netflix no pertenecen a lo que vendrá, por lo que no anticipan nada.

"La fecha de estreno es abismal", "Todavía tenemos que esperar tanto", "Estaremos sentados", "Es una espera muy larga", "Necesitamos más migajas", "¿Por qué tan lejos?", "No hay razón para que una temporada tan corta deba dividirse en 2 partes después de una pausa de 2 años", fueron algunas de las críticas que los fanáticos de "Bridgerton" lanzaron ante el anuncio de Netflix.