Arrasa 'El Conjuro 4' en la taquilla mundial y hace historia

La película El Conjuro 4: Últimos Ritos de Warner Bros. y New Line ya superó todas las expectativas, al romper varios récords e imponerse en la taquilla mundial en su primer fin de semana de estreno.

De acuerdo con Variety y Deadline, el esperado final de la saga de terror estableció un récord para la franquicia al recaudar en un par de días unos 83 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos.

Con esta cifra, la cinta, protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, consiguió el tercer mejor fin de semana de estreno de la historia para una película de terror.

Las únicas cintas que la superan son también estrenos de Warner y New Line: la duología de Eso (It), dirigida por el argentino Andy Muschietti, que estableció el récord del género con su primera entrega en 2017, con 123.4 millones de dólares, seguida de Capítulo Dos, con 91 millones de dólares, en 2019.

A nivel internacional, El Conjuro 4: Últimos Ritos logró números mucho más jugosos, con un total de 104 millones de dólares en el extranjero, superando los 94 millones de dólares de It: Capítulo Dos.

Es así que, al final del día, la secuela consiguió en su lanzamiento mundial la increíble cifra de 187 millones de dólares frente a un presupuesto reportado de 55 millones.

También estableció un nuevo récord de fin de semana de estreno para el universo de The Conjuring, superando las cifras de La Monja, el spin-off de 2018, con 53.8 millones de dólares en EU.

Además, se volvió el mejor arranque del año para una película de terror, por arriba de Destino Final: Lazos de Sangre, que estrenó en mayo, con 51.6 millones de dólares en EU.

La cereza del pastel es que El Conjuro 4: Últimos Ritos es ya el séptimo estreno consecutivo de Warner Bros. que supera los 40 millones de dólares durante su estreno este 2025, un récord para el estudio.

Gracias a sus nueve películas, el universo de The Conjuring se ha convertido en la franquicia de terror más taquillera de la historia, con una recaudación combinada de 2 mil 300 millones de dólares.