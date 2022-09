Sergio Valdivia, tapatío que brilló en 'Pinocho', de Netflix

El tapatío de 28 años es el único mexicano que animó la próxima cinta del director de La Forma del Agua desde Portland, Estados Unidos, donde se estableció el equipo de producción más grande del proyecto.

Brian Leif Hansen (ParaNorman, Frankenweenie), director de animación en Portland, seleccionó a Valdivia luego de evaluar su desempeño en la unidad tapatía de Pinocho, la cual se estableció en El Taller del Chucho, estudio impulsado por Del Toro, ubicado en Zapopan.

"Primero estuve animando en Guadalajara junto con Luis Téllez (Viva el Rey) y René Castillo (Hasta los Huesos), luego de hacer una prueba. Terminamos lo que debíamos hacer aquí y me llamaron a Portland para seguir laborando en el rodaje. Para ello no se me aplicó otro examen, me imagino que les gustó mi trabajo", dijo Valdivia en entrevista.