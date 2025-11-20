Jaime Maussan menciona a Tampico en spot de Stranger Things

Tampico, la ciudad donde sus habitantes creen están protegidos por los extraterrestres, es mencionada en un spot publicitario de Stranger Things, a días del estreno de la quinta temporada de la serie que ha cautivado a millones. Y es Jaime Maussan, el famoso investigador del fenómeno ovni, quien hace referencia a este municipio de Tamaulipas.

El video, de poco más de un minuto y medio, es parte de la campaña publicitaria para el estreno de la serie de Netflix. En las imágenes se puede ver que el periodista, investigador y presentador de televisión hace un reportaje desde Tampico, una ciudad que en los últimos años ha estado presente entre el público por los supuestos fenómenos extraterrestres que se presentan, principalmente porque los huracanes se desvían antes de impactar en la región.

¿Qué dice Jaime Maussan en el video de Stranger Things?

En el avance, Netflix vincula a Stranger Things con las historias que se han difundido durante décadas en el sur de Tamaulipas. "Como aquí en Tampico, donde se han multiplicado los reportes... Lo que encontré parece venir de otra dimensión", dice Maussan durante el supuesto reportaje que realiza desde Tampico.

No es la primera vez que Netflix hace referencia a Tampico por el tema de los ovnis, en varias ocasiones sus series y hasta memes han hecho referencia a la ciudad ubicada en la zona sur de Tamaulipas.

Incluso hay un documental llamado “El enigma extraterrestre de Netflix”, presentado por Jaime Maussan donde se presenta información sobre supuestos avistamientos en playa Miramar en el episodio “Aguas alienígenas”.

¿Cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things?

La última entrega de Stranger Things se estrenará de forma escalonada en 2025: