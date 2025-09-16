Superman aterriza en HBO Max para deleite de los fans

La emblemática película de DC Comics, "Superman", se prepara para aterrizar en la plataforma de streaming "HBO Max". Este estreno es uno de los más esperados de año.

La cinta permitirá a los suscriptores revivir la historia de Clark Kent, interpretado por David Corenswet, y la Justice Gang, quienes deberán unir fuerzas para vencer a Lex Luthor.

A través de sus redes sociales, "HBO Max" confirmó que "Superman" llegará este viernes 19 de septiembre, justo a tiempo para disfrutarla en familia durante el fin de semana.

La película, dirigida por James Gunn, ya ha recaudado más de 500 millones de dólares, consolidándose como uno de los mayores éxitos de superhéroes de 2025, superando incluso a "Thunderbolts" en taquilla.

El hijo de Krypton no solo es un ícono cultural, sino que también ha marcado la forma en que se narran las historias de héroes en el cine moderno.

Su combinación de acción, drama y efectos especiales sigue siendo impresionante, mientras que su historia sobre sacrificio, valores y humanidad conecta con el público actual.

Además, los efectos visuales y la narrativa atemporal hacen que esta película sea ideal tanto para los fans de los cómics como para quienes buscan entretenimiento familiar. La esperada cinta tendrá una secuela llamada "Supergirl", programada para 2026.