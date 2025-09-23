Disney+ anuncia aumento de precios

Disney++, la popular plataforma de streaming, confirmó que sus tarifas aumentarán en los próximos meses.

Este anuncio llega en medio de la cancelación del programa "Jimmy Kimmel Live!" en ABC, propiedad de Walt Disney+ Company, lo que ha generado controversia sobre la libertad de expresión en Estados Unidos.

La suspensión temporal del show nocturno ha provocado indignación entre actores y público, quienes consideran que atenta contra los derechos de libertad de expresión.

¿Cuánto subirán los precios de Disney++?

Según Hollywood Reporter, el plan con anuncios de Disney++ pasará de 9.99 a 11.99 dólares al mes, aproximadamente 220 pesos. Por su parte, el plan sin anuncios aumentará de 15.99 a 18.99 dólares, alrededor de 348 pesos. Los paquetes combinados que incluyen Disney++, Hulu y ESPN+ también verán incrementos en sus tarifas mensuales, generando un debate sobre el valor del contenido frente a la polémica de censura y libertad de expresión.

Actores llaman a cancelar suscripción de Disney++

Tras la cancelación del show de Jimmy Kimmel, varias figuras de Hollywood se pronunciaron en redes sociales en contra de Disney++. Tatiana Maslany, protagonista de "She-Hulk", invitó al público a cancelar sus suscripciones a Disney++ y Hulu. Marisa Tomei, la tía May en las películas de Spider-Man, también instó a boicotear a la compañía. Pedro Pascal, actor de "The Mandalorian", se sumó a la iniciativa.

El presidente de la SAG-AFTRA, Sean Astin, condenó la decisión de ABC y destacó que:

"La supresión de la libertad de expresión y las represalias por hablar sobre temas importantes de interés público atentan contra los derechos fundamentales de todos (…) La decisión de suspender 'Jimmy Kimmel Live!' es un acto de represión que pone en peligro esas libertades. SAG-AFTRA respalda a todos los artistas de los medios y defiende su derecho a expresarse, así como el derecho del público a escucharlos."

Este martes el programa de Jimmy Kimmel volverá al aire, según lo confirmó The Walt Disney+ Company, la empresa matriz de ABC, a través de un comunicado.