¿De qué trata Dark, serie que comparan con Stranger Things?

La espera para conocer el desenlace de Stranger Things el próximo miércoles 31 se siente interminable. Mientras algunos usuarios en redes sociales ya comienzan a despedirse de este emblemático proyecto original de Netflix, otros espectadores aprovechan el momento para buscar nuevas historias con las que llenar el vacío que dejará la serie.

¿Qué series ver mientras esperas el final de Stranger Things?

Dentro de este clima de nostalgia que domina las plataformas digitales, surgió una nueva interrogante: ¿podrá Stranger Things consagrarse como la "mejor serie" de la plataforma de streaming o se unirá a la extensa lista de fracasos de la empresa? Esta duda colectiva ha comenzado a circular con fuerza entre distintas cuentas y comunidades de fans.

Detalles sobre la serie Dark y su impacto en Netflix

¿De qué trata Dark? Esta serie de ciencia ficción y suspenso estrenada en 2017 aborda la misteriosa desaparición de Mikkel, hijo de una de las familias principales que habita en el pueblo ficticio de Winden en Alemania. El suceso termina en una incansable revelación de secretos ocultos y mentiras familiares.

Protagonizada por Louis Hofmann, Mark Waschke, Karoline Eichhorn y Lisa Vicari, la producción aborda distintos temas interesantes, como los viajes en el tiempo y la complejidad del espacio-tiempo, pues, lejos de convertirse en un crimen, la desaparición abre la puerta a una interminable paradoja temporal. La narrativa compleja y bien planificada de la serie, así como la profundidad de sus personajes, la llevó a posicionarse como "la mejor serie de Netflix". Esta afirmación es respaldada por el puntaje de cada uno de los episodios de la serie en la plataforma de IMDb, siendo el más bajo de 8.0 y el más alto de 10.

La nostalgia por Stranger Things y su legado en el streaming

Además de Dark, existen otras series que puedes disfrutar mientras esperas el episodio final de la saga:

The Umbrella Academy (Netflix): Si las paradojas y viajes en el tiempo son lo tuyo, esta serie te encantará. TUA narra la historia de una disfuncional familia con poderes sobrenaturales, quienes intentan salvar el mundo mientras arreglan sus problemas personales.

The OA (Netflix): Si prefieres los saltos entre dimensiones alternas, este proyecto es ideal para ti. La serie narra la historia de Prairie Johnson, una joven ciega que regresa tras 7 años desaparecida para reclutar a un grupo de jóvenes en una misión secreta.

Paper Girls (Prime Video): Si el ambiente ochentero enciende la nostalgia en tu interior, esta serie es perfecta. La trama sigue a cuatro niñas repartidoras de periódicos en 1988, quienes se ven envueltas en un conflicto de viajes en el tiempo, explorando temas como la amistad y el crecimiento personal.

Locke & Key (Netflix): Por otro lado, si prefieres la fantasía y el terror juvenil, esta serie es la mejor opción. La historia sigue a dos hermanos, quienes luego de mudarse a una vieja mansión familiar, se adentran en una aventura de llaves mágicas y portales dimensionales.

Yellowjackets (Prime Video): Si prefieres las historias de aventuras y grandes amigos, esta producción te fascinará. La trama sigue a un equipo femenino de fútbol que, tras un accidente de avión, debe luchar por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Canadá durante varios meses.