Tendrá Rosca de Reyes

La fiebre por el final de "Stranger Things" continúa arrasando en México y alrededor del mundo. Las redes sociales y plataformas digitales se han llenado de teorías, recuerdos y despedidas, consolidando a la serie como uno de los fenómenos culturales más influyentes de Netflix en 2025.

No obstante, la comunidad de fanáticos también ha puesto de su parte, demostrando su cariño por la serie y su entusiasmo por conocer el desenlace de esta entrañable historia tras 9 años de emisión y hasta su propia versión de rosca de reyes.

La panadería y repostería artesanal "Ritual", compartió en su cuenta oficial de Instagram @rituuual, una de sus creaciones de temporada más tenebrosas y fantásticas: una rosca de reyes fuera de este mundo con temática de "Stranger Things".