Netflix lanza tráiler final de Stranger Things 5

En este tráiler aparecen Dustin y Steve uniendo fuerzas para planear su contraataque contra el villano final, Vecna. Además, por última vez Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) juntar sus manos para enfrentarse a esta amenaza que ahora saldrá del Upsidedown hasta el pueblo de Hawkins.

¿Qué personajes nuevos se presentan?

En el clip de la temporada final de Stranger Things también se aprecia por unos breves segundos al nuevo personaje de la Dra. Kay, una agente gubernamental que promete darle un giro a la historia y que será interpretada por Linda Hamilton. El adelanto revela igualmente algunos momentos en los que Eleven utiliza sus nuevos poderes, incluida la habilidad para volar y realizar saltos a grandes distancias. Esto ocurre después de los eventos de la cuarta temporada, donde había perdido sus capacidades.

¿Qué se sabe sobre el estreno de la temporada final?

Por último, el avance muestra a Steve (Joe Kerry) conduciendo su auto con una antena especial, aparentemente para viajar al Upsidedown y enfrentarse a los demogorgons y criaturas que habitan el lugar. Uno de los personajes ausentes durante el tráiler es el de Max, interpretada por Sadie Sink, de quien aún se desconocen detalles sobre su trama en la temporada final.

Stranger Things estrenará su quinta temporada por partes. Como ya había anunciado Netflix, la última temporada de la serie llegará dividida en distintos volúmenes con las siguientes fechas confirmadas:

Vol. 1: Estreno 26 de noviembre

Vol. 2: Estreno 25 de diciembre

Final: Estreno 31 de diciembre

El Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things se estrenará este miércoles 26 de noviembre en punto de las 07:00 de la noche (hora CDMX), por lo que los fans deberán preparar sus Waffles y botanas favoritas con anticipación para disfrutar este esperado cierre.