Alista ´Soy Leyenda 2´

Ya entonces tenía varios proyectos, entre los cuales sobresalía con luz propia ´Soy Leyenda 2´. Tras una pequeña pausa motivada por querer alejarse de los focos, Smith ya planea cómo reactivar su carrera y es evidente que la secuela de uno de sus mayores éxitos.

EL GUIÓN

Akiva Goldsman, uno de los guionistas de la primera entrega que aquí realizará esa labor en solitario, ha confirmado que la secuela será más fiel a la novela original de Richard Matheson y que también estará influenciada por ´The Last of Us´. Arrancará varias décadas después y para justificar la reaparición del personaje de Will Smith es ignorará el desenlace original para que el final alternativo pase a ser canon. Una decisión sin precedentes en Hollywood.

Desde Warner todavía no han concretado la fecha de estreno de ´Soy Leyenda 2´, pero como mínimo tendremos que esperar hasta 2024 para poder verla, y que no les extrañe si se retrasa aún más.

Will Smith retomará el personaje de Robert Neville, quedando en el aire la posibilidad de que alguno más de los protagonistas de la primera entrega regrese para su secuela. Lo suyo sería que al menos Alice Braga y Charlie Tahan vuelvan como Anna y Ethan, pero teniendo en cuenta el salto temporal, siempre pueden encontrar alguna excusa para prescindir de ellos.

LA NOVEDAD

La gran novedad del reparto hasta ahora es el fichaje de Michael B. Jordan, un actor que cotiza al alza en Hollywood y que recientemente ha conseguido un gran éxito con ´Creed 3´, en la que también ejerce como director. Eso no sucederá en el caso de ´Soy Leyenda 2´, aunque sí que será uno de los productores de la película.

Lo que no tenemos todavía es director, por lo que lo más probable es que Francis Lawrence no repita tras las cámaras, algo lógico si tenemos en cuenta que donde si regresará es para ´Constantine 2´, y claro, su agenda seguramente hace imposible que compagine dos producciones tan ambiciosas.

La película se basa en la novela de Richard Matheson y seguía a un hombre llamado Robert Nevill (interpretado por Will Smith) que es el único sobreviviente que queda en la ciudad de Nueva York, que queda devastada después de una epidemia zombie que obliga a muchos a huir y deja a millones de muertos alrededor del mundo.

Robert no solo está intentando sobrevivir, con la ayuda de su perro, sale a cazar para conseguir sujetos para sus experimentos.

MÁS AVENTURAS

Will Smith confirma secuela.

La secuela ya fue confirmada y, aunque no se han revelado muchos detalles todavía, Will Smith fue el encargado de compartir la primera foto del set hace unos meses.

Además, Akiva Goldsman, guionista de la película, dijo recientemente a GamesRadar que la secuela podría inspirarse un poco en The Last of Us.

Además, en su entrevista explicó que la historia podría ser la del final alternativo del libro.

En ese final alternativo, Neville logra sobrevivir y descubre que los zombies también están intentando salvar al mundo, así que libera a los sujetos de sus experimentos y, junto con Ethan y Anna, deja Nueva York para intentar encontrar las colonias de sobrevivientes.

SÓLO DOS CONFIRMADOS

Por ahora, solo se sabe que Will Smith y Michael B. Jordan forman parte del reparto. Smith retomará al personaje de Robert Neville, pero no se ha confirmado quién será Jordan.