Retira episodio de Kirk

Tras el asesinato del activista político conservador Charlie Kirk, Comedy Central canceló la repetición del polémico episodio "Got A Nut" de la serie animada South Park.

El capítulo trata del consejero escolar, el Sr. Mackey, quien consiguió un trabajo (ICE) tras ser despedido debido a los recortes presupuestarios federales y la trama también sigue a Eric Cartman imitando a Charlie Kirk en un podcast donde interactúa con varias personas que llaman a su programa.



