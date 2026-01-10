South Park predijo el futuro con su episodio de 2014

La famosa serie animada estadounidense, South Park, conocida por su contenido satírico y su humor ácido, ha causado revuelo en redes sociales nuevamente, y es que una vez más, usuarios confirman que el programa acertó, "predicando el futuro".

¿Qué dijo South Park sobre la pirámide alimenticia?

En esta ocasión, lo que le ha valido la viralidad a la serie de televisión está relacionado con la reciente presentación del rediseño de la pirámide alimenticia de Estados Unidos, en la que ahora se prioriza el consumo de carnes y vegetales, así como de alimentos naturales y mínimamente procesados.

South Park predijo el futuro con capítulo de hace más de 10 años

Tras el anuncio de la modificación a la pirámide alimenticia de Estados Unidos, en la que ahora se recomienda comer principalmente proteínas, frutas y vegetales, y evitar los cereales y las comidas procesadas, la memoria de los fans de South Park reconoció el momento.

Se trata del episodio 2 de la 18 temporada, titulado "Gluten Free Ebola" y lanzado oficialmente el 1 de octubre de 2014, en el que los personajes hablan de la pirámide alimenticia y la voltean "al revés".

Detalles del episodio Gluten Free Ebola de South Park

En este capítulo, Cartman convence a científicos del USDA de que la pirámide de alimentos con la que trabajan en la actualidad está al revés, y ellos la voltean literalmente, generando una sátira, y críticas sobre las dietas y la obsesión con ciertos estilos alimentarios en el país del Norte.

Esta coincidencia ha desatado furor entre los fans, quienes se preguntan si la sátira de Trey Parker y Matt Stone volvió a adelantarse a la realidad.

Reacciones de los fans sobre la predicción de South Park

Algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones respecto a esto son:

· "Los creadores de South Park solo jugando con su imaginación y que le atinan".

· "Cartman es un profeta".

· "South Park lo hizo de nuevo".

¿Cómo es la nueva pirámide alimenticia de Estados Unidos?

El nuevo diseño propone reducir el consumo de productos ultraprocesados, cereales refinados y azúcares añadidos, que en años pasados, ocupaban un lugar y espacio considerable.

Ahora a cambio, se impulsa la ingesta de proteínas de origen animal, de frutas y verduras frescas, grasas naturales, y alimentos que no hayan sido sometidos a intensos procesos industriales.