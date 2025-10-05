Cómo y cuándo ver Shark Tank México: Creators en YouTube

Shark Tank celebra 10 años de emisión y como una forma de celebrar, han expandido su formato a una nueva versión: "Shark Tank México: Creators", un spin-off en donde reconocidos creadores de contenido serán el centro de atención del programa.

Shark Tank México: Creators es una producción de Sony Pictures Entertainment y YouTube, por lo que los usuarios podrán verlo a través de la plataforma a partir del próximo 6 de octubre y contará con tres episodios distribuidos de forma semanal.

En este programa podremos ver a creadores de contenido reconocidos promoviendo sus propios emprendimientos que buscan crear un impacto social positivo.

Las evaluaciones que harán los tiburones dependerán no solo del impacto digital o la creatividad de los creadores, sino que también de la escalabilidad del proyecto, el modelo de negocio y la visión estratégica a largo plazo.

En Tech Bit te contamos cómo puedes ver este programa en YouTube.

¿Cómo será nueva versión de Shark Tank México: Creators?

En esta versión, los participantes presentarán sus proyectos frente a un panel de expertos que estará conformado por:

Oso Trava

Ricardo Pérez

Slobotzky

Lety Sahagún

Robegrill

Rafa Polinesio

Miriam Mendoza

La conducción del programa será liderado por Moris Dieck. En total serán tres episodios y en cada uno de ellos tres creadores de contenido presentarán sus proyectos relacionados con el tema principal. Al final del episodio, solo uno de los proyectos será elegido para recibir el premio de 25, mil 000 dólares y una cámara Sony ZV-E1.

Los creadores que se enfrentarán son:

Palomares Magic

Mariana Palacios

La Ruta de la Garnacha

Un Tal Fredo

Daniela Lipert

Lily García

Chef en proceso

EnchufeTV

Lupita Villalobos

¿Cuándo y cómo ver Shark Tank México: Creators en YouTube?

Los episodios comenzarán a transmitirse el próximo lunes 6 de octubre a través del canal de YouTube de Shark Tank México. Cada semana se estrenará un nuevo episodio en el canal y cada episodio tendrá a tres creadores de contenido diferentes.