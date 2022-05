Sobresale el reynosense Bruno Garza con su corto animado ´Penumbra´

Bruno Garza Mejía logra que su corto Penumbra entre a la selección de Only The Best Film Awards de Miami, Florida.

Reynosa, sigue brillando en al ámbito del séptimo arte y prueba de ello es que el reynosense Bruno Garza Mejía, ha logrado sobresalir con su corto Penumbra en Only The Best

Film Awards de Miami, Florida, pero también en otros festivales internacionales en Canadá y Alemania.

Bruno Garza Mejia, originario de Reynosa, Tamaulipas es licenciado en Ciencias de la Comunicación y en entrevista vía mail, nos comentó que desde muy temprana edad se inclinó por la cinematografía y dijo: "Desde muy chico, recuerdo que para mí era una fascinación ver las películas animadas. Llevo muchas películas en mi corazón y que me remontan a mi infancia, pero la principal es Jim y el durazno gigante. Hasta la fecha me provoca mucha alegría verla. Creo que en parte es por eso que igual me decidí por hacer un cortometraje animado. La animación es una técnica que requiere de mucha dedicación; lo veo como una relación amor-odio por el tiempo que toma animar, pero cuando uno ve el resultado final eso queda en otro plano".

BIEN AVALADO

¿En donde has realizado tus estudios de cine y cuáles han sido?: "Tomé un diplomado en realización cinematográfica en la escuela de cine Arte7 en la ciudad de México; duraba alrededor de un año, pero por complicaciones se amplió a 2 y eso para mí fue una ventaja, entre más tiempo tuviera para aprender mejor. Otra parte ha sido más autodidacta".

Respecto a cuando recibió la noticia de la selección de su corto, explicó: "Bueno, Penumbra lleva ya algunos festivales recorridos. El primero se dio como a mediados de marzo y su selección fue en Canadá en el Alternative Film Festival. Justo unos días después en el Indie Online Film Awards y para finales del mes en Berlín Flash Film Festival en Alemania.

Actualmente se encuentra recorriendo Estados Unidos en el Only The Best Film Awards"

¿Quienes son parte de penumbra?: "En este cortometraje que es una animación experimental, en el equipo creativo tengo a un amigo que se llama Christian Escobar Resendiz que es productor musical y el cual colaboró con todo el diseño sonoro de Penumbra. Y yo fui el encargado de las ilustraciones, animaciones y la dirección general".

Junto con el equipo de producción en la Ciudad de México.

LA CREACIÓN

En cuanto al tiempo que se llevó la realización del corto animado, indicó: "Fue un par de meses. Comencé en diciembre del año pasado con la idea principal que ya tenía escrita en mi cuaderno de anotaciones. Fue solo una pequeña frase y de ahí lo demás fue surgiendo. El cortometraje fue finalizado a inicios de este año en febrero".

Bruno mencionó que Penumbra hasta el momento han sido enviado a unos treinta festivales, pero como todo proceso de una película, hay algunos que ya han rechazado el proyecto sin embargo esto no lo detiene y está agradecido tanto con las puertas que se han cerrado y las que se han abierto.

Este corto es para Bruno su debut: "Como director si es mi primer cortometraje. Ya como productor he colaborado en otros proyectos. Me gusta igual la parte de producción ya que te encargas básicamente de cuidar y coordinar que el proyecto se desarrolle desde la pre hasta la postproducción, es algo muy demandante y estresante pero la experiencia siempre es lo que deja a uno satisfecho".

Este es el póster del trabajo del joven reynosense Bruno Garza.

DE NIVEL INTERNACIONAL

Pero esto no es lo primero en su haber, ya ha realizado colaboraciones, sobre las que dijo: "Fui productor ejecutivo de un cortometraje documental llamado Todos Somos Tierra dirigido por mi mejor amiga y colaboradora Jessica Angel. Dicho proyecto se presentó en festivales de España, Londres y México. Fue toda una experiencia ya que se grabó en las afueras de la Ciudad de México, en un bosque y en donde por unos cuantos días estuvimos alejados del ruido y la gente de la ciudad entonces fue igual como una manera de conectar con la naturaleza".

Acerca de sus expectativas, en el mundo del séptimo arte, aseguró: "Pues quiero vivir de esto. Sabemos que el arte es subjetivo por ende se que mis proyectos serán del agrado de unos y de otros no. Pero yo veo el cine como una forma de expresar lo que siento y pienso.

Justo Penumbra nació en parte de esta necesidad de depurarme. En pandemia todos vivimos tiempos muy difíciles y mentalmente me encontraba en un punto en el que no sabía si quería seguir dedicándome a esto o si mi manera de pensar o crear era válida. Para mí siempre ha sido difícil aceptarme como creativo, la mayor parte del tiempo pensaba que lo que hacía, estéticamente no era aceptado por muchos. La realidad es que debo empezar conmigo. Aceptar y amar lo que hago, ser honesto con mis trabajos para que entonces el público sienta lo que yo siento".

NADA FÁCIL

¿Te ha sido difícil colocarte en este ámbito?: "Por supuesto, primero porque en Reynosa como tal no existe una industria o un camino que seguir donde haya trabajos de esta índole. Uno tiene que salir y estar tocando puertas. En mi mente siempre estuvo el irme a la ciudad de México. Claro que uno piensa que el panorama siempre será favorecedor, sin embargo, uno se topa con ciertas barreras. En este caso me atrevo a decir que hay un elitismo en el medio. Un círculo en el que solo un pequeño grupo de cineastas es favorecido. Y yo creo que es tiempo de expandir este círculo. El cine es arte y el arte es hecho por todos/as para el goce de todos/as por ende debemos permitir que se vean y se escuchen nuevas voces".

BIEN PREPARADO

Estas estudiando una maestría en cine sobre que es y donde la estas realizando: "Es una maestría online de Realización Audiovisual en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Se analizan y se ponen en práctica todos los procesos del cine y creo que es esencial aprender de los otros departamentos ya que si uno quiere ser director es muy importante que de igual manera sepa que es lo que hacen los demás. De verdad que estoy muy agradecido primero con mis padres que son los que me han apoyado en esto desde el momento que les dije a lo que quería dedicarme y en segundo con la escuela ya que los maestros son personas activas en el medio cinematográfico y en parte la escuela te invita a entrar en un campo híbrido creativo, es decir no hay reglas que limiten tu imaginación. Hacen que uno salga de su zona de confort y sobre todo que la esencia de uno se vea plasmada en los ejercicios y filmes que hacemos".

PREPARA TESIS FÍLMICA

Que más viene cinematográficamente hablando para lo que resta del 2022: "Pues ahora estoy desarrollando mi tesis fílmica de la maestría. No tengo por el momento un tema como tal, pero se hará aquí en Reynosa. Igual estoy desarrollando la carpeta de producción de un largometraje. No puedo dar muchos detalles del proyecto, pero el guión fue coescrito por Angel Moreno, un amigo que igual ya ha escrito guiones para producciones importantes y ha publicado obras literarias. Por otra parte, vuelvo a colaborar con Jessica que es coescritora y será la directora de dicho proyecto".

UNA MENTE BRILLANTE

Al preguntar a Bruno cómo definiría su estilo de trabajo en tres palabras, dijo "Caótico, inusual e intuitivo" e invita al público a seguirlo en Instagram: 3runogarza y Twitter: BrunoGM_20