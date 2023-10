Realidad sin maquillajes

Ciudad de México

Una gran coincidencia de talentos, una historia de amor y un documento para la posteridad. Eso representa La Memoria Infinita, el filme chileno que se ha convertido en todo un suceso, y que hoy inaugura el 18 Festival Internacional de Documentales de la Ciudad de México (DocsMx), con una función en el Claustro de Sor Juana.

Tercer filme de la directora Maite Alberdi (nominada al Óscar por El Agente Topo), el documental cuenta la historia de amor entre el periodista Augusto Góngora, en sus últimos años afectado por el Alzheimer, y su esposa, la actriz Paulina Urrutia.

Pero al mismo tiempo se convierte en un testimonio, entre poético y mágico, del rescate de la memoria tanto personal como colectiva.

"Todo se ha combinado para conmocionar, la gente ha visto la película de una manera transversal, encontrándole múltiples mensajes y niveles. Acuden a verla en familias, los niños se conmueven, ha sido un fenómeno.

"Considero que es la gran obra del documental chileno", expresa Urrutia en entrevista en su visita a la CDMX.

El largometraje ya superó los 300 mil espectadores en salas de Chile, batiendo dos récords, el de mejor marca histórica para un documental nacional y también como la película chilena que ha convocado más público en los últimos cinco años.

Además, resonó también en festivales como Sundance (ganó el Premio del Jurado Documental), San Sebastián y Guadalajara. En México, llegará el 26 de octubre a salas de Cinemex y a la Cineteca Nacional.

¿Pero cómo logró todo eso?

Para Urrutia, quien fuera ministra de cultura en el primer periodo de la presidenta Michelle Bachelet, tiene que ver con mostrar una realidad sencilla, sin maquillajes, tanto de una enfermedad como de una pareja.

"Creo que ha conectado con todo tipo de audiencia porque es una historia de amor, de dos personas adultas que se aman todos los días y que tienen una circunstancia particular".

La actriz de 54 años cuenta cómo su pareja fue consciente de convertirse en la imagen del Alzheimer.

"Él hizo pública su enfermedad y se convirtió en la cara visible de ella. Pero es incluso increíble cómo le dio este padecimiento y no otro. En los momentos más difíciles del país, durante la dictadura de Pinochet, convencía a la gente de hablar, todo mundo le abrió las puertas de su casa, así que él no iba a tener problema alguno en hablar en una película de sus complejidades sobre la memoria. No podía haber enfermado de otra cosa", comparte Urrutia.

Augusto, quien falleció apenas en mayo pasado, a los 71 años, trabajó durante la dictadura como periodista en medios opositores, llevando incluso de manera clandestina, la voz directa del pueblo y preservando la memoria de lo que estaba ocurriendo.

Por eso, acepta la actriz, tiene sentido que su historia haya cerrado así, con un documental sobre la memoria y con esta enfermedad al mismo tiempo.

Parte importante de esta pieza es la mano de la cineasta Maite Alberdi, quien convenció a la pareja de levantar la película.

"A mí nunca me convencieron", ataja Urrutia, "pero a Augusto sí, él sabía que debía hacerse. No le importaba mostrar las debilidades de la enfermedad".

Y por momentos hasta parece que ayuda a delinear la narrativa conformada por Alberdi, quien usó videos familiares tomados por el propio Augusto, otras piezas de archivos públicos del trabajo del periodista y hasta las tomas que la propia Urrutia captó en su aislamiento durante la pandemia.

La historia de Augusto Góngora y su esposa se ha convertido en la película más taquillera de los últimos años en Chile.

