Sigue arrasando...

Ayer miércoles se anunciaron las nominaciones a los Critics Choice Awards, donde la cinta Everything Everywhere All at Once se colocó como la líder en las categorías.

TRES CATEGORÍAS

Sin embargo, Pinocho de Guillermo del Toro fue nominada en las categorías Mejor Largometraje Animado, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción.

Asimismo, Bardo,Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades de Alejandro González Iñárritu peleará por el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera.

Entre las nominadas también se encuentran los filmes The Fabelmans y Avatar: El Camino del Agua.

Según información del portal oficial de los Critics Choice Awards, Everything Everywhere All at Once fue nombrada en 14 categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original.

En el listado le sigue The Fabelmans de Steven Spielberg, la cual apareció en 11 ternas, seguida del filme de Dave Chazelle, Babylon, con 10 nominaciones.

El galardón a Mejor Película será peleado por Avatar 2, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Top Gun: Maverick, entre otras.

La ceremonia número 28 de los Critics Choice Awards se celebrará el próximo 15 de enero desde Los Ángeles.

BUSCARÁ TRES GALARDONES

Mejor Largometraje Animado

- Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor Canción

- "Ciao Papa" - Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor Banda Sonora