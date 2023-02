Retrata sexualidad adolescente

Mucho antes de que un risueño Riz Ahmed leyera su título en las nominaciones al Oscar , el cortometraje "My Year of Dicks" de Pamela Ribon ya surtía efecto en aquellos que escuchaban de él. Como cuando Ribon fue por sus credenciales en el festival SXSW en Austin, Texas, poco antes de estrenarlo ahí.

Nueva York, EU

El título puede significar en inglés "Mi año de cretinos", pero también "Mi año de miembros viriles", no pasa desapercibido.

El filme, escrito y creado por Ribon y dirigido por Sara Gunnarsdóttir, es uno de los más graciosos, dolorosos y dulces retratos de la adolescencia con toda su rareza. Está nominado en la categoría de mejor cortometraje animado en los Premios de la Academia del próximo mes. Phil Lord guionista de "Spider-Man: Into the Spiderverse" ("Spider-Man: Un nuevo universo") y "The Lego Movie" ("La LEGO película") ha calificado a la cinta de 26 minutos como "una de las mejores películas del año, sin importar su duración".

Está basado en el libro de memorias de Ribon de 2014, "Notes to Boys (and Other Things I Shouldn´t Share in Public)", en especial un capítulo que documenta la resolución de Ribon de perder la virginidad a los 15 años en 1991, cuando crecía a las afueras de Houston. Está dividido en cinco capítulos de encuentros íntimos con tipos no tan agradables, aunque como lo dice el título "My Year of Dicks" no es sólo un juicio sobre las parejas lejos de ser ideales de Ribon, sino que también es un recuento ilustrado sobre esos primeros pasos torpes en el sexo.

"My Year of Dicks", que se encuentra actualmente disponible sin costo en Vimeo, ha emergido como una de las películas más comentadas de los Oscar de este año.

La gente ansía ver si Ribon y Gunnarsdóttir pueden ganar el 12 de marzo, pero quizá tienen más curiosidad por saber cuál presentador, en la más prestigiada gala de cine, pronunciará el título del corto ante una audiencia de millones de personas en televisión en vivo.