Recomendaciones de series para maratonear en Navidad en casa

Series para maratonear en casa estos días navideños

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Viene la Navidad y para los afortunados un fin de semana largo en el que se debe pensar cómo divertirse ya sea sólo o en familia, más allá de planear o preparar la cena, comprar regalos o asistir a las posadas. Y por ello, aquí te damos unas recomendaciones de series que puedes maratonear y pasártela bien por varias horas.

¿Qué series navideñas ver en casa?

"Navidad en casa"

Es una serie noruega de tres temporadas, la más reciente apenas lanzada hace unos días. La historia puede ser vista de manera individual, porque cada temporada tiene un final hecho justo para no dejar cabos sueltos. Sigue a Johanne, una treintañera a la que comienzan a hacerle efecto los comentarios de estar soltera y sin familia. Si en la primera entrega tiene 24 días para encontrar a alguien que la acompañe a la cena familiar, en las siguientes va experimentando lo que parece el amor, aunque sí con sus tragos amargos y rompimientos. No se asuste si cree es un drama, en realidad todo lo que pasa es visto desde la comedia. Y no deje de notar la manera en el que se retrata a Santa Clós, lejos de la imagen que conocemos en este lado del mundo.

¿Dónde ver?: Netflix

"Cuento de navidad"

Una serie del clásico de Charles Dickens, pero desde un punto oscuro y tenebroso. La actuación de Guy Pearce ha levantado aplausos, pero la trama opiniones encontradas porque muchos pensaron verían una historia edulcorada y tierna sobre la noche del severo y egoísta Ebenezer Scrooge, cuando no es así. Son cuatro episodios en que los fantasmas que se aparecen no son precisamente los que han mostrado otras versiones y quizá, a los más pequeños de casa, les pueda causar algo de espanto.

¿Dónde ver?: Disney +

"Con amor"

Desde el primer episodio la gente queda atrapada. Es la fiesta de Navidad, los Díaz se reúnen para su celebración anual. Y mientras Lily lidia con una ruptura amorosa, su hermano, trae a casa a su novio para presentarlo a su familia. Las vidas con vecinos se irán entrecruzando en plenas fiestas decembrinas.

¿Dónde ver?: Prime Video

Detalles sobre las series recomendadas para Navidad

"Elfos"

Producción danesa cuyos episodios no duran más de media hora. Una familia se encuentra en una isla en fiestas navideñas y se da cuenta que las criaturas hermosas y tiernas de las leyendas nórdicas, no lo son precisamente. Es la producción perfecta para quienes tienen espíritu grinch, odian los villancicos, pero saben que es una temporada para pasar en familia, les guste o no.

¿Dónde ver?: Netflix

"Hombre vs bebé"

Si eres fan de Rowan Atkinson en "Johnny English" o amó su participación navideña en "Realmente amor", esta es una serie para ti. El icónico actor ahora interpreta al desastroso conserje de una escuela que confunde a un bebé real pedido para un Nacimiento y tiene que quedarse con él. La cuestión es que al mismo tiempo, debe hacer todo lo posible para acudir a una importante entrevista de trabajo, por lo que debe cargar con él. La serie está cargada con escenas con el toque cómico del histrión, considerado uno de los mejores de Europa, como el hecho de dejar caer una estrella de utilería en plena representación navideña, haciendo correr a todos los niños o bien su "despedida" de la escuela con vino de por medio.

¿Dónde ver?: Netflix