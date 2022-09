Series deportivas, de época y musicales

´EDGE OF THE UNKNOWN WITH JIMMY CHIN"

Deportistas extremos son las estrellas de "Edge of the Unknown with Jimmy Chin", acaba de estrenar en el canal National Geographic (en el servicio de streaming Disney+ debuta el miércoles 7 de septiembre). La serie de 10 partes detalla los riesgos, gratificaciones y la mentalidad de atletas de este tipo, comenzando con dos episodios consecutivos sobre el escalador de rocas Alex Honnold, famoso por el documental "Free Solo" y el esquiador de montaña Angel Collinson. El cineasta Jimmy Chin, un alpinista profesional y esquiador que participa en un episodio, es el productor ejecutivo junto con E. Chai Vasarhelyi. Ambos dirigieron "Free Solo", galardonado con un Oscar.

"THE SERPENT QUEEN"

Catalina de Medici, la reina francesa nacida en Italia del siglo XVI con una reputación de acero, es la protagonista de la serie de Starz "The Serpent Queen". Samantha Morton ("The Walking Dead") interpreta a Catalina de adulta, mientras que Liv Hill, aparece en flashbacks como la adolescente destinada a convertirse en esposa de un rey francés y la influyente madre de tres reyes. Colm Meaney, Kiruna Stamell y Rupert Everett son parte del elenco de la serie de ocho partes que se estrena el domingo 11 de septiembre en el canal Starz y en su servicio de streaming.

"MONARCH"

Susan Sarandon y Trace Adkins interpretan a la realeza de la música country en el nuevo drama de Fox "Monarch", pero su dinastía está en peligro de derrumbarse. Anna Friel, Joshua Sasse y Beth Ditto coprotagonizan como los hijos de esta pareja y los acompaña una lista impresionante de actores invitados, incluyendo a: Shania Twain, Martina McBride, Little Big Town y Tanya Tucker. La serie se estrena el domingo 11 de septiembre después de la transmisión del partido de la NFL en Fox. "Monarch" pasará a su horario regular, a las 8 p.m. (0000 GMT) del martes, a partir del 20 de septiembre.