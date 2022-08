Lanzará moneda al aire

Los detalles específicos de la trama para el reboot se mantienen en secreto, pero la película original fue protagonizada por Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver y Joan Cusack, y cuenta la historia de una ambiciosa secretaria de Staten Island de treinta y tantos años que se hace cargo de las operaciones de la oficina mientras su jefe se recupera de una pierna rota. Pero cuando la secretaria presenta una idea ganadora, su jefe intenta atribuirse el mérito.

MULTIPREMIADA

Working Girl fue nominada a seis premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y para Griffith, Weaver y Cusack en las categorías de actuación, y ganó uno por una canción original de Carly Simon, "Let the River Run". La película también fue un éxito de taquilla y superó los 100 millones de dólares en todo el mundo.

Hace décadas, Sandra Bullock intentó recuperar la magia de Working Girl en una serie de NBC de corta duración en la década de 1990, aunque fue cancelada antes de tiempo debido a los bajos índices de audiencia.

Ilana Pena, creadora de la serie de Disney+ Diary of a Future President, está adaptando el guión del reboot, cuyo estreno está previsto para Hulu. No se ha anunciado quién dirigirá el proyecto.

No se ha establecido el reparto y no está claro si Selena Gomez protagonizará la nueva versión de Working Girl además de fungir como productora.

Gómez sigue ocupada en los frentes de actuación y producción, ya que es productora ejecutiva y estrella de la comedia de Hulu Only Murders in the Building, que tuvo varias nominaciones al Emmy, incluida la de Mejor Comedia después de su primera temporada y actualmente se encuentra en medio de su segunda temporada. También protagoniza y produce la serie de telerrealidad Selena + Chef de HBO Max.

OTROS PROYECTOS PRODUCIDOS POR SELENA GOMEZ

-The Wizards Return: Alex vs. Alex (2013)

-Indocumentados (2019)

-13 Reasons Why (2017-2020)

-This is the Year (2020)

-The Broken Hearts Gallery (2020)

-Hotel Transylvania 4: Transformania (2022)

-Only Murders in the Building (2021-2022)

-Mi Vecino El Cartel (2022)

-Selena + Chef (2020-2022)

-In the Shadow of the Mountain (2022)