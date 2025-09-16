Concluyen filmación

La actriz Nicole Kidman anunció este sábado que la segunda entrega de Practical Magic ha concluido oficialmente su producción.

A través de redes sociales, Kidman, de 58 años, compartió un video en el que aparece abrazada de su compañera de elenco Sandra Bullock.

"¡Con esto terminamos #PracticalMagic2! Gracias al elenco y al equipo por toda su magia", escribió la actriz en la publicación.

La esperada secuela de la comedia fantástica de 1998 llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026, según el medio internacional Variety.

Kidman y Sandra Bullock volverán a interpretar sus icónicos papeles como Sally y Gillian Owens, dos hermanas descendientes de un linaje de brujas que, en la primera entrega, luchaban contra una maldición mortal.

Aunque los detalles de la nueva trama se mantienen bajo llave, se sabe que estará inspirada en otro libro de la saga literaria "Practical Magic" de Alice Hoffman.

El elenco original también contará con el regreso de Dianne Wiest y Stockard Channing como las tías Jet y Frances. A ellas se suman nuevas incorporaciones como Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod y Joey King.

La dirección correrá a cargo de Susanne Bier (Bird Box), con un guion de Akiva Goldsman -coautor de la primera película- y Georgia Pritchett.