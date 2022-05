Se suma a programa nocturno

"Después de todo lo que se ha dicho de mí, tú crees que me preocupa que yo diga la verdad, no saben lo que agradezco este espacio", agregó a pregunta expresa sobre sus temores de hablar de su intimidad.

EN NUEVA ENTREGA

La titular de "Hoy" se suma a partir de la semana próxima de la nueva entrega de "Netas Divinas", compartiendo micrófono con Natalia Téllez, Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún.

Es un programa semanal que se transmite por Unicable y en donde las participantes tienen invitados y hablan de todos los temas sin que en el proceso de edición se supriman comentarios.

ALGO DISTINTO

"El programa ´Hoy´ es para otro público donde me ha permitido crecer como madre, aprender, es otro corte; cuando me invitaban a estos programas como ´Miembros al aire´ eres esta parte de fiesta, de decir estas cosas con las amigas, de echando el café, el tequila, el vinito y platicar de lo que realmente se piensa, sin el ´ya me salió el wey´.

"En 1994 comencé en ´Ritmo Son´ y entonces no podíamos decir wey, ni se podían mover las cámaras.Yo provengo de esa escuela y ha cambiado la manera de hacer televisión, me parece maravillosa. No tienen idea ahora que llegué a estos foros, camerinos, donde arranqué, son para mi una gran señal", apuntó Montijo.