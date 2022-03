Se queda fuera de los Óscar

A través de redes sociales, la actriz compartió una serie de imágenes y fue a través del comentario de un fan que dio a conocer la noticia.

"No puedo esperar a ver qué te pondrás la noche de los Óscar", escribió el seguidor.

"No estoy invitada, así que pantalones de chándal y la franela de mi novio", contestó Zegler.

La también cantante dijo que está en espera de un milagro para poder celebrar junto a sus compañeros el triunfo de la cinta durante la ceremonia del próximo domingo.

DESDE EL SOFÁ

"Apoyaré a Amor Sin Barreras desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años", sostuvo. "Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así es como funciona a veces, supongo".

De acuerdo al portal The Wrap, muchas veces los actores no tienen garantizada la admisión al Dolby Theatre; no obstante, la Academia es quién decide la asignación de entradas.

Rachel Zegler interpretó a María en el remake del musical romántico dirigido por Steven Spielberg.

Amor Sin Barreras está nominada en las categorías a Mejor Película, Cinematografía, Diseño de Vestuario, Director, Diseño de Producción, Sonido y Actriz de Reparto, para la coprotagonista Ariana DeBose, quien interpreta a Anita.