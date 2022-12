Se apodera de Mitzi Fabelman

Mitzi Fabelman, una matriarca de comienzos de la década de 1960 basada en la propia madre de Spielberg, abandona su carrera como una talentosa pianista para dedicarse a su familia. Es un sacrificio que la obsesiona. También un don que irradia de ella.

"Pienso en ella como el piano que amaba tanto", dijo Williams. "Ese rango estaba dentro de ella. Esa musicalidad. La destreza. Ese era su arte. Esa música fluía a través de ella y afectaba qué tanto podía sentir. Ella era el tornado hacia el cual se dejó ir".

TRAYECTORIA

Como actriz Williams ha gravitado hacia algunos personajes indeleblemente tempestuosos: la romántica de "Blue Valentine" ("Triste San Valentín"), Marilyn Monroe en "My Week with Marilyn" ("Mi semana con Marilyn"), la angustiada exesposa de "Manchester by the Sea" ("Manchester frente al mar"). Pero si hay un papel que mostró el alcance del notable rango actoral de Williams – su "destreza emocional" que pega justo en cada nota – es Mitzi.

La película ficticia con inspiración autobiográfica, que se presenta actualmente en cines de Estados Unidos y llegará en febrero a Latinoamérica, se centra en la juventud de Spielberg que lo llevó a ser cineasta. Pero Mitzi es el alma en pena de la película.

Por momentos desanimada, juguetona en otros y efervescente, el estado de ánimo de Mitzi cambia con una melancolía veloz, atrapada entre la devoción eterna por sus hijos y sus sueños frustrados. De muchas maneras ella se los entrega a su hijo. Mitzi es quien le regala al joven Sammy/Spielberg su primera cámara de cine. "Las películas son sueños que nunca olvidas", le dice ella en su primera ida al cine.

Cómo la vida se filtra en una obra está bastante imbuido en la vida emocional de Williams como actriz, en la que ha tomado inspiración de la memoria personal y se ha iluminado con el tipo de metamorfosis que se le negó a Mitzi. Cómo se relacionan ambas estaba en su mente al hablar en una entrevista reciente por Zoom desde su casa en Brooklyn.

Ocasionalmente, el bebé recién nacido de Williams (no se ha revelado su sexo), su tercer hijo y segundo con su esposo, el director de teatro Thomas Kail, se podía escuchar en el cuarto contiguo.

Hacer malabares entre un bebé y una gran película puede ser desconcertante. En los Premios Gotham donde recientemente recibió un homenaje, Williams estaba de pie sorprendida en el podio: "¿Qué pasó? No debería estar fuera de casa. Acabo de tener un bebé".

Pero eso podría ser apenas el comienzo.

¿Premio?