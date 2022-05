Rompe en redes

Aunque este adelanto fue lanzado en cines durante la cinta Doctor Strange, ayer lunes llegó a Youtube y Twitter, lo que causó que en 40 minutos se convirtiera en tendencia.

El tráiler ya cuenta con más de 4 millones reproducciones en Twitter y 800 mil en YouTube.

Avatar The Way Of Water llegará a la pantalla grande en diciembre, diez años después de la cinta Avatar.