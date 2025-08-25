Familia Weasley deslumbra en rodaje de serie Harry Potter

Familia Weasley deslumbra en rodaje de serie Harry PotterLa producción de la serie de Harry Potter incluye escenas emocionantes con la familia Weasley en la estación King's Cross de Londres.
Las cámaras siguen rodando para la nueva serie de Harry Potter de HBO en locaciones de Londres, y ahora fue el turno de los integrantes de la familia Weasley para deslumbrar a los fans con un par de escenas.
Pese a que gran parte del rodaje del esperado show televisivo se realiza en los Estudios Leavesden, también han habido varias secuencias filmadas en exteriores, y este fin de semana la producción se trasladó a la estación de King's Cross, en Londres.
De acuerdo con imágenes compartidas por el Daily Mail, este domingo se rodaron imágenes de la famosa escena del Andén 9 ¾ de las novelas, durante la cual los nuevos rostros de la familia Weasley fueron captados en plena acción.
En las fotografías aparecieron Alastair Stout como Ron Weasley; Tristan Harland como Fred Weasley; Gabriel Harland como George Weasley; Ruari Spooner como Percy Weasley; Grace Cochrane como Ginny Weasley y Katherine Parkinson como Molly Weasley.
Todos ellos estuvieron ataviados como sus personajes, corriendo en la estación, y con sus características cabelleras rojizas. Alrededor, varios testigos y fans de la saga presenciaron la acción.
La serie de Harry Potter se seguirá rodando hasta mayo de 2026 y se prevé su estreno para 2027. La segunda temporada comenzará a filmarse inmediatamente después de la primera, tras un breve descanso.