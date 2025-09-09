Anuncia secuela de ´Superman´

El director James Gunn anunció que la secuela de Superman se estrenará el 9 de julio de 2027 bajo el título oficial Superman: El Hombre del Mañana.

El anuncio, compartido a través de redes sociales por Gunn, vino acompañado de una imagen de cómic en la que Superman se enfrenta a Lex Luthor con un traje de guerra, indicando que la película continuará explorando la intensa rivalidad entre ambos personajes.

En esta entrega, Luthor (interpretado por Nicholas Hoult) aparentemente buscará enfrentarse directamente al "Hombre de Acero" después de que su plan previo de usar un clon del superhéroe fracasara en la primera película.

MÁS DEL HOMBRE DE ACERO

En agosto, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, confirmó que Gunn regresaría para escribir y dirigir la secuela del reinicio del personaje, cuya primera entrega recaudó más de 611 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película de superhéroes más taquillera del año.