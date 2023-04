Conoce a la nueva Pitufina: Rihanna

GUADALAJARA, Jalisco

"Intenté conseguir el papel de Papá Pitufo, pero no funcionó", bromeó la intérprete en el escenario del Caesar's Palace Hotel and Casino, junto al director de Paramount Animation, Ramsey Naito.

En la cita se reveló que Rihanna protagonizará, escribirá y grabará canciones originales y producirá el próximo proyecto.

La película, según Naito, explorará temas de identidad y hará la pregunta central: "¿Qué es un Pitufo?"

Rihanna previamente prestó su voz para la película animada de DreamWorks Home: No hay Lugar como el Hogar. Sus créditos cinematográficos de acción en vivo incluyen Battleship, This Is the End, Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas, Ocean's 8: Las Estafadoras y Guava Island.

Basada en los cómics del artista belga Peyo, la tribu de pequeñas criaturas azules disfrutó anteriormente de una franquicia cinematográfica moderna en Sony Pictures, que comenzó hace más de una década.

Pitufinas destacadas anteriores incluyen a Demi Lovato, Katy Perry y Lucille Bliss.

Se planea que la nueva película llegará a los cines el 14 de febrero de 2025. Pam Brady escribió el guión y Chris Miller la dirigirá.

De acuerdo con Variety, en el evento de este jueves, Rihanna también confirmó que está en su tercer trimestre de embarazo de su segundo hijo.