Retratan élite norteña

Además de retratar a la élite norteña que forma parte de la serie basada en el municipio más rico de Latinoamérica, San Pedro Garza García, también tendrá su toque dramático.

"Hemos visto que muchas de las historias que se hacen en México empiezan a tener audiencias más internacionales y yo creo que la clave está en contar historias profundas y locales", aseguró Miguel Rodarte, protagonista de la serie, al hablar sobre el atractivo del proyecto que graban en la Ciudad.

"Es retratar un poco ese estilo de vida de la élite norteña en donde de pronto se realizan algunas especies de alianzas peligrosas y pactos ocultos", comentó sonriendo Rodarte.

Queremos contar la historia desde un punto sí realista, pero no melodramático. Es una historia más libre, ligera, asentada en la intimidad de los personajes desde su propio hogar". Jorge Michel Grau, director de la serie

EL CONTRASTE

En la serie también se verá el contraste que hay entre San Pedro y otros municipios, reveló el actor.

Aunque en un principio se dio a conocer que Rodarte interpretaría al ex Alcalde de San Pedro Mauricio Fernández, el actor declaró que no es una historia sobre la vida del empresario sampetrino, pero su papel de Marcos Parra sí tiene características similares por lo que incluso lo ha estudiado.

"El personaje que yo estoy interpretando no es Mauricio Fernández como tal, es una referencia obligada para la historia, evidentemente sí, y me he ido documentando desde muchos ángulos, como ciertos rasgos que pueda adoptar del Tío Mau al personaje de Marcos", explicó Rodarte, de 50 años.

"Estar haciendo un proyecto como éste nos da la posibilidad de exhibir esta historia de ficción inspirada en eventos locales. Esperemos que tenga resonancia a nivel global", agregó.

La producción de la serie respaldada por HBO Max y WarnerMedia realizó la primera presentación oficial del proyecto, del que anteriormente había hablado el ex Alcalde de San Pedro.

ABORDAN INSEGURIDAD

Gabriel Nuncio, showrunner de Sierra Madre: Paraíso en Pugna, explicó que el guion está inspirado en eventos vinculados a la inseguridad que marcaron a Monterrey.

"Este proyecto inició en el 2012", comentó. "Surgió de la inteligencia colectiva de varias personas, algunos de ellos no están aquí, geográficamente hablando. Es Diego Enrique Osorno y un servidor, platicando sobre lo que sucedió en San Pedro o en Monterrey en una época estridente entre el 2009 y 2012".

Esos años son considerados la época de mayor inseguridad en Nuevo León.

"A partir de ahí se empezó a destilar la historia que se llama Sierra Madre: Paraíso en Pugna. Diego, que es un periodista, documentalista y escritor de Monterrey, es el creador de la serie. Entre los dos la hemos desarrollado a lo largo de ocho años, y la hemos ido nutriendo con una mesa de escritores también", agregó Nuncio.

Al ser cuestionado sobre qué hechos específicamente los inspiraron a crear la historia, Nuncio no respondió.

Durante la presentación del proyecto, el elenco conformado también por la actriz Tessa Ía dio detalles de la serie de 10 capítulos que hasta el momento no tiene fecha de estreno.