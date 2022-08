Cambios a raíz de la fusión

"A medida que trabajamos para reunir nuestros catálogos de contenido en una sola plataforma, realizaremos cambios en la oferta de contenido disponible tanto en HBO Max como en Discovery+. Eso incluirá la eliminación de algunos contenidos de ambas plataformas", dijo un vocero de HBO Max a Variety.

La selección de programas menos vistos, como señala el medio de comunicación estadounidense, da paso a contenido nuevo y ayuda a Warner Bros. Discovery a ahorrar en pagos residuales negociados por sindicatos recibidos por escritores, actores, directores y más.

Aunque HBO Max eliminó varios títulos en las últimas semanas, incluidas varias películas de Warner Bros. y programas de televisión de HBO como Camping, Vinyl, La Señora Fletcher y Run, el último anuncio representa la mayor cantidad de títulos que se retirarán del servicio.

Además, 20 programas originales de HBO Max se retirarán de la plataforma, incluido el drama adolescente Generation, la serie de antología animada El Tren Infinito, el reality show de citas con temática festiva 12 Dates of Christmas y el spin-off de Plaza Sésamo The Not-Too-Late Show with Elmo.

Actualmente no está claro si estarán disponibles en DVD o servicios de alquiler, o si su eliminación hará que sean completamente inaccesibles