La tercera temporada de "La Reina del Sur" regresa en octubre y Kate del Castillo promete a una Teresa Mendoza "muy, muy diferente".

"Van a ver una Teresa bien dura, una Teresa bien guerrera, una Teresa como nunca la han visto", dijo la actriz mexicana en una entrevista.

"Físicamente, también hice un cambio", agregó sin proporcionar detalles.

EL ESTRENO

La nueva temporada se estrenará en octubre, informó Telemundo sin especificar fecha el lunes, más de dos años después de anunciar que planeaban filmarla en medio de la pandemia.

Adelantó que será una producción cargada de drama y acción en la que Teresa se enfrentará a la misión más peligrosa de su vida: "Dejará todo atrás para triunfar, incluso si eso significa tener que quemar su trono como La Reina del Sur", dijo la cadena en un comunicado.

La tercera temporada comienza cuatro años después de que las autoridades estadounidenses condenaron a Teresa por el asesinato de tres agentes antidrogas. Separada de su hija Sofía, la protagonista vive en una prisión de máxima seguridad, despojada de todas las libertades. Sin embargo, logra escapar mediante un sofisticado plan ideado por sus viejos amigos, Oleg y Jonathan, quienes la llevan a México. Ahí se reúnen con el presidente Epifanio Vargas y Teresa accede a embarcarse en una peligrosa misión que la llevará por toda América Latina, con la esperanza de poder poner fin a su vida de fugitiva y reunirse finalmente con su hija.

LOCACIONES

Filmada en 16 ciudades de la región, incluyendo en sitios emblemáticos como el Salar de Uyuni en Bolivia, Machu Picchu en Perú, el Teatro Colón en Argentina y Santa Marta en Colombia, la serie cuenta con un elenco internacional que incluye a Humberto Zurita, Isabella Sierra, Kika Edgar, Alejandro Calva, Tiago Correa, Eduardo Yáñez, Lincoln Palomeque, Antonio Gil, Emmanuel Orenday, Cuca Escribano, Sara Vidorreta, Agata Clares, y Dmitry Anisimov, entre otros.

Durante la entrevista, Del Castillo habló del regreso de "La Reina del Sur" y lo que significa para ella este personaje, y respondió si su sonado caso con Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cártel mexicano de Sinaloa con quien sostuvo varias reuniones mientras éste estaba prófugo con la idea de llevar su vida a la pantalla, ha quedado atrás. Las declaraciones fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

¿Sabes ya si habrá una cuarta temporada? : "Esa es una buena pregunta. ¡No lo sé! ¿Sabes?, a veces digo: "OK, suficiente, quiero que termine en la cima con la gente aún interesada". Pero entonces pasan dos años y pienso: "¡Ay, necesito a Teresa Mendoza en mi vida!". No sé qué vaya a pasar. Probablemente es hora de dejarla ir, no lo sé. Ya veremos".

Y ¿Qué has aprendido de Teresa Mendoza?: " Uff, la resiliencia de esa mujer, el poder que tiene, cómo pudo sobrevivir en un mundo de hombres. Yo hay muchas veces en mi vida que me pongo a pensar como Teresa Mendoza y me ayuda a salir adelante. Es una mujer increíble".