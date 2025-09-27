´Red Social´ tendrá secuela

Facebook, una de las plataformas más usadas en México y en el mundo, regresará al cine en The Social Reckoning, la secuela de Red Social (The Social Network, 2010), que Aaron Sorkin dirigirá y que Sony Pictures estrenará el 9 de octubre de 2026.

La película se ubica diecisiete años después de los hechos narrados en la primera entrega y enfoca su trama en Frances Haugen, la ingeniera que en 2021 filtró documentos internos de Facebook, según informó The Hollywood Reporter.

La actriz Mikey Madison (Anora, Better Things) dará vida a la denunciante, mientras que Jeremy Allen White (El Oso, Garra de Hierro) interpretará a Jeff Horwitz, reportero del Wall Street Journal que publicó los artículos conocidos como The Facebook Files.

Esos reportajes expusieron el funcionamiento interno de Facebook y los distintos daños que causó. Los archivos internos revelaron cómo la compañía conocía el efecto de sus algoritmos en la salud mental de los adolescentes y el papel de la plataforma en la propagación de desinformación política.

Jeremy Strong interpretará a Mark Zuckerberg en una versión mayor del actual CEO de Meta, en contraste con la caracterización de Jesse Eisenberg en 2010.



