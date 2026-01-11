Venden raro ejemplar del comic de Superman en 15 millones de dólares

Un ejemplar muy raro del cómic que presentó a Superman al mundo en 1938 ha sido vendido a un coleccionista anónimo por 15 millones de dólares, según la prensa, que recuerda que un ejemplar de este había sido robado hacía tiempo de la casa del actor Nicolas Cage y le fue devuelto más de una década después.

¿Qué ejemplar de cómic se vendió por 15 millones?

Según la información, el récord anterior para una venta de cómics se estableció en noviembre, cuando un ejemplar en perfecto estado de Superman #1 se vendió en una subasta por 9,12 millones de dólares. El precio original era de 10 centavos, aproximadamente 2,25 dólares actuales.

Detalles sobre la venta del cómic de Superman

El debut de Superman es una de varias historias recopiladas en Action Comics #1, a la que se le atribuye la definición del género de superhéroes tal como lo conocemos hoy, y del que se cree que existen menos de 100 ejemplares.

La venta fue negociada por Metropolis Collectibles/Comic Connect, con sede en la ciudad de Nueva York, que indicó que tanto el propietario del cómic como el comprador deseaban permanecer en el anonimato.

Impacto de la venta del cómic en el mercado

El corredor dijo que la copia recibió una puntuación de nueve sobre diez de la Certified Guaranty Company, que se especializa en la autenticación de objetos de colección.