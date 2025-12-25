Las mejores películas navideñas para disfrutar

La mejor época es la decembrina, para disfrutar de un maratón cinematográfico en familia o con amigos. Varias plataformas de streaming ya cuentan con múltiples películas ambientadas perfectamente para satisfacer todos los gustos. Es por eso que aquí te daremos una lista entre las cuales podrás elegir y repetir películas en compañía de familiares, amigos o tu pareja, como un plan para relajarse, divertirse y entretenerse.

¿Cuáles son las mejores películas navideñas?

La Navidad no solo se vive en la mesa o alrededor del árbol: también se experimenta en la pantalla. Durante estas fechas, el cine se convierte en un refugio emocional donde caben la risa, la nostalgia, el romance, el miedo y la esperanza. Lejos de ser un género único, las películas navideñas ofrecen una diversidad sorprendente que dialoga con públicos de todas las edades y sensibilidades. Desde clásicos familiares que refuerzan valores como la solidaridad y la empatía, hasta historias oscuras o introspectivas que cuestionan el espíritu de la temporada, el cine navideño demuestra que no hay una sola manera de celebrar.

A continuación, una selección de películas que, desde distintos géneros y épocas, dialogan con la Navidad y la convierten en un escenario narrativo tan cálido como perturbador.

Santa Claus (México, 1959)

Dirigida por René Cardona, Santa Claus es una de las películas más singulares del cine mexicano clásico y una rareza dentro del imaginario navideño internacional. La cinta construye un universo fantástico donde Santa Claus vive en un castillo futurista en el Polo Norte, auxiliado por niños huérfanos y dispositivos tecnológicos que anticipan, de forma ingenua, la ciencia ficción.

Mi pobre angelito (1990)

Esta comedia dirigida por Chris Columbus se ha convertido en un ritual navideño para varias generaciones. La historia sigue a Kevin McCallister, un niño que, tras un descuido familiar, se queda solo en casa durante las fiestas. Lo que comienza como una fantasía de libertad infantil se transforma en una lección sobre la soledad, el miedo y la necesidad del afecto.

El Grinch (2000 / 2018)

Basada en el clásico relato del Dr. Seuss, El Grinch es una sátira directa al consumismo y la superficialidad que suelen rodear las fiestas decembrinas. El protagonista, un ser huraño que vive aislado del pueblo de Villa Quién, detesta la Navidad porque la asocia con ruido, exceso y falsedad.

Cuento de Navidad: Los fantasmas de Scrooge (2009)

Esta adaptación animada del relato de Charles Dickens recupera el tono sombrío y moral del texto original. Ebenezer Scrooge es presentado como un hombre consumido por la avaricia y el resentimiento, cuya vida es interrumpida por la visita de tres espíritus que lo confrontan con su pasado, su presente solitario y un futuro desolador.

Gremlins (1984)

Dirigida por Joe Dante, Gremlins es una película que subvierte el cine navideño tradicional al mezclar terror, comedia y sátira social. La historia arranca con un regalo aparentemente inofensivo que, al romperse ciertas reglas, desata el caos en un pequeño pueblo durante Navidad. La cinta critica el consumismo, la irresponsabilidad y la idealización de las fiestas.

El extraño mundo de Jack (1993)

Esta obra de animación stop-motion, producida por Tim Burton y dirigida por Henry Selick, es una fábula sobre la identidad y el deseo de pertenecer. Jack Skellington, rey del Halloween, se obsesiona con la Navidad tras descubrirla y decide apropiarse de ella sin comprender su esencia.

Milagro en la calle 34 (1947 / 1994)

Este clásico navideño plantea una pregunta aparentemente sencilla pero poderosa: ¿es válido creer en Santa Claus? A través de un juicio judicial, la película defiende la imaginación, la fe y la bondad como valores esenciales en una sociedad cada vez más escéptica.

1.-Mi Pobre Angelito.

2.-El Grinch

3.-El extraño mundo de Jack

4.-Milagro en la Calle 34

5.-Gremlins

6.-Santa Claus . (Instagram)