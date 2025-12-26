Stranger Things 5: nuevos episodios

Este jueves, usuarios en redes sociales celebraron la llegada de los nuevos episodios de la temporada final de "Stranger Things", la exitosa serie de Netflix que ha enganchado a miles de personas alrededor del mundo por su mezcla entre nostalgia y ciencia ficción.

A lo largo de cinco temporadas, las aventuras de un grupo de adolescentes en el pueblo de "Hawkins" marcó a toda una generación, tras descubrir un portal a un mundo paralelo lleno de maldad que pone en peligro la vida de toda la comunidad.

¿Qué reacciones ha generado la temporada final de Stranger Things?

Con la llegada de la quinta y última temporada, la historia creada por los hermanos Duffer se volvió tendencia en la red provocando una oleada de reacciones, entre las que destacó un clip que ambientó la serie como una telenovela mexicana.

Detalles sobre el clip de telenovela mexicana de Stranger Things

Así se vería Stranger Things si fuera una telenovela mexicana. Con la icónica cortina de introducción de las producciones de Televisa, dentro del clip empiezan a salir los nombres de cada personaje mientras suena el tema de entrada. "Pasiones Extrañas" es el nombre que el usuario de TikTok @iamelimckenzie eligió para esta 'telenovela' de otro mundo, donde algunas memorables escenas de todas las temporadas fueron recreadas con ayuda de IA.

Impacto de Stranger Things en la cultura popular

Entre el vestuario ajustado, maquillaje dramático y grandes peinados, las protagonistas de la serie se envuelven en dilemas amorosos con cada uno de los chicos que aparecen, robando decenas de risas en la plataforma: "Ahora tendré que ver toda la telenovela, ya me piqué"; "Me emociono más que la segunda parte de la quinta temporada"; "Cómo Steve coordinaba con la intro cantando en español jajajaja"; "Tiene mejor intro que la original"; "Si no sale Victoria Ruffo llorando no es buena"; "Amo que se ve tan real JAJAJAJA", fueron algunos de los comentarios más destacados en el clip.