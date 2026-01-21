"Blancanieves" y "La guerra de los mundos" lideran los Razzies

Mientras los Oscar se prepara para revelar su lista de nominados, los Razzies ya dieron a conocer el nombre de las celebridades que competirán por el premio a lo "peor" del cine del 2026.

La película que lidera las nominaciones de este año es el live action de "Blanca Nieves", con seis candidaturas entre las que destacan Peor película, Peor director y Peor remake.

¿Qué películas compiten por los Razzies 2026?

En la terna de Peor Actor aparecen nombres como Jared Leto por "Tron: Ares" y The Weeknd, cuya incursión en "Hurry Up Tomorrow" no convenció al público. También figuran Dave Bautista por "Tierras perdidas", Ice Cube por el remake de "La guerra de los mundos" y la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh por "Star Trek: Sección 31".

La ceremonia se celebrará el próximo 7 de marzo, apenas unos días antes de los Premios Oscar, reforzando su papel como el anti-premio oficial de Hollywood.

Detalles sobre las nominaciones a los Razzies 2026

Lista completa de Nominados:

Peor Película

"Blanca Nieves"

"La guerra de los mundos"

"Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores"

"Tierras perdidas"

"El estado eléctrico"

Peor Actor

Dave Bautista – "Tierras perdidas"

Scott Eastwood – "Alarum"

Ice Cube – "La guerra de los mundos"

Jared Leto – "Tron: Ares"

The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores"

Peor Actriz

Ariana DeBose – "Amor explosivo"

Heather Graham – "Gunslingers"

Milla Jovovich – "Tierras perdidas"

Rebel Wilson – "Duro de casar"

Michelle Yeoh – "Star Trek: Section 31"

Peor remake o secuela

"Sé lo que hicieron el verano pasado"

"Five nights at Freddy's 2"

"Los Pitufos (2025)"

"Blanca Nieves"

"La guerra de los mundos"

Peor actriz de reparto

Anna Chlumsky - "Duro de casar"

Ema Horvat - "Los extraños: capítulo 2"

Scarlet Rose Stallone - "Gunslinger"

Kacey Rohl - "Stark Trek: Section 31"

Isis Valverde - "Alarum"

Peor actor de reparto

Los siete enanos de Blanca Nieves

Nicolas Cage - "Gubslingers"

Stephen Dorff - "Duro de casar"

Greg Kinnear - "Fuera de la red"

Sylvester Stallone - "Alarum"

Peor combo en pantalla

Los siete enanos - "Blanca Nieves"

James Corden y Rihanna - "Los Pitufos"

Ice Cube y su cámara zoom - "La Guerra de los mundos"

Robert DeNiro y Robert DeNiro - "The Alto Knights"

The Weeknd y su ego - "Hurry up Tomorrow: Más allá de los reflectores"

Peor director

Rich Lee - "La Guerra de los mundos"

Olatunde Osunsanmi - "Star Trek: Section 31"

Los Hermanos Russo - "El estado eléctrico"

Trey Edwards Shults - "Hurry up Tomorrow: Más allá de los reflectores"

Marc Webb - "Blanca Nieves"

Peor guion

"Estado eléctrico"

"Hurry up Tomorrow: Más allá de los reflectores"

"Blanca Nieves"

"Star Trek: Section 31"

"La guerra de los mundos".