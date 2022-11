Protagonizará Wonder Man

El actor estadounidense Yahya Abdul-Mateen II dará vida a Wonder Man o Hombre Maravilla en la próxima serie de Disney+.

Marvel Studios ya tiene su Wonder Man (Hombre Maravilla): Yahya Abdul-Mateen II.

Según Variety, el actor estadounidense, conocido por su papel de Cadillac en la serie The Get Down, se unirá a la serie de Disney+, “Wonder Man”, como Simon Williams, quien se transforma en el superhéroe titular.

Wonder Man el tercer personaje importante de cómic de Abdul-Mateen, después de interpretar al villano Black Manta en Aquaman (2018) de 2018 y al Dr. Manhattan en la serie de HBO de 2019 Watchmen, por la que ganó un Emmy.

Yahya Abdul-Mateen II repetirá su papel de Black Manta en Aquaman 2, cuyo estreno está programado para la Navidad de 2023.