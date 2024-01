Protagoniza Bruno Bichir filme que se grabó en sólo 17 días

CIUDAD DE MÉXICO.-Para distraer su mente mientras luchaba por volver a caminar tras una cirugía de columna, el realizador Alejandro Molina concibió Hasta El Fin de los Tiempos, una cinta protagonizada por Bruno Bichir y Carla Coronado, que llegará a cines selectos el próximo 26 de enero.

"Empecé a pensar muchas cosas un poco enfermas y un amigo estaba pasando por un proceso de divorcio y me agarré un poco de eso y mucho de la historia que uno se crea a partir del amor, de las posibilidades que existen, nació este mundo de una pareja que se encuentra", dijo Molina, al término de una función especial.

La historia sigue la vida de Patricio (Bichir) un hombre que tras hacer mal muchos negocios se sumerge en deudas exorbitantes mientas su esposa le pide el divorcio y le impide ver a su hija.

Sin tener a dónde ir, le pide asilo a un amigo, quien le ofrece una habitación en una residencia para artistas. Allí conoce a Natalia (Coronado) una joven que se encarga del huerto del lugar y donde encontrará un viaje de autodescubrimiento y amor.

"Yo quería hacer una película muy precisa en la historia, en género tenía que ser una comedia pero que se mezclara el drama y un poco la ciencia ficción, porque nunca me puedo separar de ese género. Es una película donde me interesaba retratar el psique de los personajes y la búsqueda de dos personajes que se encuentran en el mundo real", resaltó el director.

Hasta el Fin de los Tiempos fue grabada en apenas 17 días, sin subsidios y justo antes de las restricciones por la pandemia del Covid-19.

"Es una película que no tiene subsidios y es muy barata, no tenía para pagarle que lo que podría cobrar Bruno y me encontré con una gran persona, que se subió a este barco porque le gustó mucho el guion. Es una gran persona, es muy ligero y muy sincero, compartimos muchas ideas y nos mueve mucho las cosas que se hacen con cariño y amistad", agregó Molina.

En medio de una crisis Patricio encontrará, en el lugar menos esperado, una clave para recuperar el camino perdido y en Natalia una oportunidad para replantearse los parámetros del amor y las relaciones.

"Natalia es un personaje muy activo y una persona que busca siempre. Es una persona que busca siempre la transformación en todas las cosas pero huye de la transformación en sí misma y con Patricio logra conseguir un poco de eso, cambiar", explicó Coronado.