Dará clase magistral en Festival de Venecia

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón, responsable de filmes como Roma y Gravedad, será uno de los artistas reconocidos que participará en una serie de charlas magistrales durante el próximo Festival de Cine de Venecia.

De acuerdo con Variety, el certamen tiene planeado un programa de cuadro pláticas dentro del ciclo “The Art and Craft of Cinema”, realizado por Carter en conjunto con La Biennale.

Todas las clases magistrales y conversaciones de Cartier se transmitirán en directo en la página web de La Biennale, cuya edición 82 se realizará del próximo 27 de agosto al 6 de septiembre.