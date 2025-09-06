Revelan reparto completo

Legendary Pictures y Capcom anunciaron de manera oficial el inicio de producción de la adaptación live-action de la icónica franquicia de videojuegos Street Fighter.

Filmada enteramente para IMAX, la película llegará a los cines en octubre de 2026 y será el primer largometraje que se estrenará bajo el nuevo acuerdo de distribución global entre Legendary y Paramount Pictures.

"Actualmente en producción, la película de Street Fighter rendirá homenaje al espíritu clásico de los 90 -lleno de fichas, botones y nostalgia- mientras se actualiza para una nueva generación de fans", adelantaron las productoras en un comunicado de prensa.

ANUNCIO OFICIAL

Con este anuncio, se reveló también el reparto completo del filme, encabezado por Noah Centineo como "Ken Masters", Andrew Koji como "Ryu", Callina Liang como "Chun-Li", Joe "Roman Reigns" Anoa´i como "Akuma" y David Dastmalchian como "M. Bison".

También figuran en el cast nombres como Cody Rhodes como "Guile", Andrew Schulz como "Dan Hibiki", Eric André como "Don Sauvage", Vidyut Jammwal como "Dhalsim", Curtis "50 Cent" Jackson como "Balrog" y Jason Momoa como "Blanka".

"Ambientada en 1993, los distanciados luchadores Ryu (Koji) y Ken Masters (Centineo) son arrastrados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia", advierte la sinopsis oficial de la película.

"Sin embargo, detrás de este torneo se esconde una conspiración mortal que los obligará a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen ¡Game over!".