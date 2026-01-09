Macaulay Culkin y Miley Cyrus presentarán los Globos de Oro

El actor Macaulay Culkin tenía 10 años cuando en el set de "Mi pobre angelito" pronunció dos frases que le dieron la vuelta al mundo y se convirtió en una clásica de fin de año: "este es mi deseo de Navidad: que mi familia desaparezca" y "feliz Navidad, inmundo animal".

Y la cantante Miley Cyrus contaba con 14 años al momento de protagonizar la serie "Hanna Montana" en la que su oración "¿Cómo dices que dijiste?" se volvió icónica entre sus fans y todavía pueden encontrarse imágenes de ambas en forma de meme.

Ambos dominaron la escena cinematográfica y televisiva en épocas distintas. Mientras Macaulay fue el niño adorado de la primera mitad de los 90s, Miley fue la adolescente divertida en los inicios del presente siglo.

¿Qué frases icónicas dejaron Culkin y Cyrus?

Ahora, años después, tienen la misión de ser presentadores en la 83 entrega del Globo de Oro, que se realizará el próximo domingo 11 de enero para reconocer a lo mejor de la pantalla chica y grande.