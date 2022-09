Alistan reboot animado

Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po pronto regresarán a las pantallas de televisión.

Una nuevo reboot animado de los Teletubbies, la popular serie infantil británica, narrada por Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), se estrenará en Netflix el 14 de noviembre.

El nuevo programa invita a los suscriptores de la plataforma de streaming a "unirse a los coloridos amigos Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po en aventuras llenas de maravillas mientras aprenden y crecen en esta actualización del siglo XXI de la amada serie preescolar", según la sinopsis oficial.

DESDE LA BBC

Teletubbies se originó en la BBC en 1997. En 1999, el televangelista de derecha Jerry Falwell acusó al programa de promover la propaganda LGBTQ en los niños porque Tinky Winky llevaba una bolsa y porque, según dijo, "es morado, el color del orgullo gay; y su antena tiene forma de triángulo, el símbolo del orgullo gay".

La controversia resultante sólo sirvió para elevar el perfil del programa; el director de la productora del programa, Ken Viselman, respondió que Tinky Winky "no es gay. Él no es heterosexual. Es solo un personaje de una serie infantil. Creo que deberíamos dejar que los Teletubbies se vayan y jueguen en Teletubbyland y no tratemos de definirlos". El programa dejó de transmitirse en 2001.

CONTENIDO PREESCOLAR

El reboot de Teletubbies se anunció como parte de la lista de contenido preescolar de otoño de la plataforma de streaming, que también incluye Princess Power, una nueva serie animada basada en la serie de libros más vendidos del New York Times Princesses Wear Pants, así como los Spirit Rangers previamente anunciados, inspirados en historias de tribus nativas americanas y paisajes de parques nacionales estadounidenses.

LLEGA EN NOVIEMBRE