Prepara director de 'El Juego del Calamar' nueva película

"Será más violenta que El Juego del Calamar", bromeó Dong-hyuk, y agregó que podría tener que esconderse de las personas mayores después de que salga la película. El proyecto tiene el título provisional K.O. Club.

No hay declaraciones sobre cuándo se filmaría Killing Old People Club, pero probablemente no será hasta después de que se filme la segunda temporada de El Juego del Calamar.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, dijo a principios de este año que la temporada dos de El Juego del Calamar está en desarrollo. Haciendo eco de esa declaración, Dong-hyuk también le dijo a The Korea Times que ya está en conversaciones para hacer una tercera temporada.

Dong-hyuk comenzó a escribir lo que se convirtió en El Juego del Calamar en 2009 y lo guardó en el disco duro de su computadora durante diez años. "Sabía que tal vez en un futuro cercano sería el momento adecuado para el material.

Esperé y esperé, e hice como tres largometrajes", dijo.

"Cuando se lo enseñé a mi productora, me dijo 'sí, tienes que hacerlo en los Estados Unidos, como en un país extranjero, no en Corea, porque es más como un programa global'.

Dong-hyuk señaló que El Juego del Calamar solo podía ser realizado por Netflix, porque era demasiado violento y los inversionistas habrían estado muy preocupados.