Se mide en la pista del entretenimiento

Con Apple TV está acelerando su llegada a la meta este 2025, pero en el camino también tuvo el impulso de The Studio y Severance para cruzar la bandera en entregas de premios como el Emmy, que encabezaron las nominaciones y se llevaron juntas 21 premios el mes pasado.

Antes de llegar a la plataforma streaming, el filme protagonizado por Brad Pitt hizo una parada en las salas de cine en junio pasado, donde ha recaudado 629 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Para Eddy Cue, vicepresidente senior de Servicios de Apple, y Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, directores de contenido y jefes de Worldwide Video de Apple, no podría haber un mejor cierre de temporada que los resultados de esta tecnológica que hace siete años se midió en la pista del entretenimiento.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En la suite de un hotel de Rodeo Drive, Cue, Amburg y Erlicht muestran su entusiasmo como si acabaran de ganar el Gran Premio que los lleva a un nuevo nivel: consolidarse como estudio cinematográfico de contenido original más que como plataforma streaming.

"Hace siete años, en Apple vimos una verdadera oportunidad de construir un estudio de cine y televisión, con una misión principal: contar las mejores historias del mundo, creadas por los mejores del planeta. Para mí, todo se trata de la gente. Eso fue lo que aprendí de Steve Jobs -fallecido en 2011- durante su época en Pixar (el estudio de animación del que el magnate era propietario). Siempre necesitas a las mejores personas", dice Eddy Cue.

¿Qué actores han trabajado con Apple TV?

Apple TV ha tenido en su escudería a actores como Sam Rockwell, Jennifer Lawrence, Will Smith, Mark Wahlberg, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Chris Evans, Ana de Armas, Channing Tatum, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Glen Close, Ralph Fiennes, Matt Damon y Julianne Moore en historias que llevan el sello Apple Original.

"Trabajamos con grandes narradores, guionistas, directores... actores y ellos también quieren trabajar con nosotros. Al suceder eso, la suma es 1+1=5 con resultados en creces", agrega.

También Martin Scorsese (Los asesinos de la luna), Ridley Scott (Napoleón), Sofia Coppola (On the Rock), Antoine Fuqua (Emancipation), Peter Farrelly (The Greatest Beer Run Ever), Paul Greengrass (The Lost Bus) y Joseph Kosinski (F1) han sido parte de la alineación de directores de Apple TV, con varias producciones estrenadas en cine, mientras que realizadores como Alfonso Cuarón han hecho series, como lo fue Disclaimer.