Pide apoyo en Venecia

Durante su charla, transmitida en video, el también actor suplicó a la comunidad cinematográfica mundial que se una a la causa de Ucrania, que sufre un creciente número de muertos en medio de la guerra con Rusia.

"Personalidades de la cultura: directores, productores y actores, guionistas, camarógrafos, compositores, directores artísticos, escenógrafos, críticos y muchos, muchos más, de muchos países del mundo, ¡todos pertenecientes a la misma familia del cine!", dijo Volodymyr Zelenskyy en un discurso grabado y transmitido en la enorme pantalla de la Sala Grande del festival.

"Tu opinión es importante y tu voz cuenta. Lo mínimo que puedes hacer, o lo que no debes hacer, es no tener miedo. No nos des la espalda. No se mantengan neutrales", agregó el presidente ucraniano.