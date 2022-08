Entretenimiento para toda la familia

THE BAD GUYS.

Los Tipos Malos es una divertida comedia animada sobre un grupo de delincuentes muy peculiares a los que todos temen.

Y es que la pandilla se encuentra conformada por un lobo, una serpiente, una tarántula, una piraña y un tiburón, animales que por sí solos causan temor.

La cinta se encuentra basada en los populares libros de Aaron Blabey, y en su adaptación al cine tienen un muy afortunado debut.

Muy al estilo de las películas de grandes atracos, la pandilla busca realizar un gran robo, pero al ser descubiertos entran en un programa para encontrar su lado bueno.

La cinta, dirigida por Pierre Perifel, tiene los temas típicos de estas aventuras para toda la familia, sobre el valor de la amistad, la aceptación y el peligro de los estereotipos.

Pero donde la cinta tiene su mayor éxito es en el humor, ya que provoca múltiples carcajadas.

Los Tipos Malos, que tuvo su corrida en cines recientemente, es una tremenda sorpresa animada.

De esas películas que pueden disfrutar mucho tanto los niños como los adultos.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

La deliciosa comedia Only Murders in the Building regresa con un nuevo crimen, pero en esta ocasión, nuestros protagonistas son señalados como posibles culpables.

Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez vuelven con su extraordinaria química, y el podcast de crimen que preparan es muy diferente al de la primera temporada, ya que hay muchas cosas que no pueden compartir para evitar incriminarse.

Además de que existe un podcast que les hace la competencia, realizado por la popular Cinda Canning, interpretada por Tina Fey.

Parte del éxito del show es el trabajo de los protagonistas, Martin como el actor que tuvo días mejores, Short como el ex productor buscando un segundo aire y Gomez como la joven artista que no se conecta con el mundo.

Como vecinos en un histórico y complejo edificio de Nueva York, los protagonistas deben lidiar con un grupo de pintorescos personajes.

La nueva temporada incluye en su elenco a la ganadora del Óscar Shirley MacLaine como la excéntrica madre de la víctima del año dos, a Cara Delevingne como una misteriosa galerista interesada en el trabajo de Gomez y a Amy Schumer como ella misma.

Only Murders in the Building es un verdadero agasajo, hoy se estrenan dos capítulos y el resto llegará cada martes.

GANGUBAI KATHIAWADI

Basada en una historia real, la película narra la vida de una chica que es manipulada por su novio para dejar su hogar en busca de una carrera como actriz de cine en Mumbai. Engañándola, la vende en el distrito rojo donde es obligada a trabajar en un burdel. La historia se desenvuelve mientras ella llega a convertirse en una de las reinas de la mafia de la ciudad, al mismo tiempo que lucha por la dignidad de las mujeres con las que trabaja y sus hijos. La película sigue el estilo de Bollywood, intercalando bailes y canciones sin dejar de perder el objetivo principal de contar la vida de una mujer que logra superar sus circunstancias y cambiar su entorno además de conseguir mostrar una perspectiva reveladora de uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Con excelente actuación de Alia Bhatt y dirigida por Sanjay Leela Bhansali es muy recomendable para aquellos que disfrutan de una película biográfica inspiradora.