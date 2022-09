Sólo tienes que elegir cuál ver

House of hammer.

I LOVE THAT FOR YOU

I Love That For You cuenta la historia de una mujer que tuvo cáncer de pequeña y que soñaba con vender productos en un canal de ventas por televisión.

Al lograr su sueño, sus nervios la traicionan y al estar a punto de perder el trabajo decide decir una mentira para que no la despidan. Le dice a su jefa que el cáncer volvió.

Pese a que el tema no suena común para una comedia, la serie es muy efectiva y tiene personajes de soporte memorables, con risas garantizadas.

Vanessa Bayer, protagonista y creadora del show, aprovecha el tipo de personaje que le quedaba perfecto en Saturday Night Live, de la chava que tiene problemas para relacionarse y que es especialista en meter la pata.

Logra una química maravillosa con la sensacional Molly Shannon, que interpreta a la mejor vendedora del canal y que logra uno de sus mejores personajes, alejada de los excesos que le suelen ofrecer.

La relación de Shannon con Shaw, de maestra y aprendiz, es el corazón de la serie.

Como una olla de presión, los problemas de todos los del canal llegan a su punto máximo en el final de temporada, y esperamos que pronto anuncien una segunda.

I love that for you.

HOUSE OF HAMMER

´House of Hammer´ es un documental de tres partes que habla sobre la caída de la estrella Armie Hammer. El actor, una gran promesa de Hollywood, pasó a ser persona no grata luego de una serie de perturbadoras acusaciones por parte de un grupo de mujeres a las que conquistaba por mensaje de texto y de las que luego abusó. Lo más interesante del trabajo de los realizadores Elli Hakami y Julian P. Hobbs es cómo abordan la historia de la familia de Hammer y exhiben el patrón de conductas de terror relacionadas con su fama y fortuna.

La familia, que se hizo rica con el negocio del petróleo, tiene historias de abuso de poder, excesos y demás, y es puesta bajo la lupa con declaraciones que incluyen a Casey Hammer, tía del actor.

El modo de operación de Armie incluía la conquista romántica, donde las chicas caían rendidas ante la figura poderosa de Hollywood, para luego ser sometidas a abuso psicológico y en algunos casos físico. Es una señal de alerta sobre el poder de las redes sociales para maquillar lo que sucede y lo fácil que puede ser caer en una relación tóxica, sobre todo después de ser deslumbrado.

House of Hammer resulta adictiva, aunque por desgracia faltan declaraciones del mismo actor y su círculo más cercano.

LA NAVE

La Nave es la conmovedora historia de la vida real de un poco amigable locutor de radio que cambia cuando conoce a un niño enfermo de cáncer que tiene el sueño de conocer el mar.

Miguel, interpretado por Pablo Cruz, tiene un programa de radio, pero está en medio de una crisis existencial.

Un día recibe una llamada de un pequeño que tiene los días contados y que le pregunta si le puede cumplir su sueño.

Al principio obligado por la estación, Miguel busca los patrocinios necesarios para ayudar al pequeño, al mismo tiempo que tiene un cambio de vida gracias a su entrenadora, interpretada con mucho carisma por Maya Zapata.

El cineasta Batán Silva logra un filme emotivo y divertido, con un guion del mismo Cruz, que logra un efectivo trabajo como Miguel.

Aunque no deja de ser una historia que se podría considerar de fórmula, tiene el corazón bien puesto y resulta una agradable sorpresa.

Vale la pena subirse a ´La Nave´.