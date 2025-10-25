Lo mejor del terror

Halloween está a la vuelta de la esquina y octubre es el mes perfecto para enfrentar nuestros mayores miedos a través de la pantalla grande. Si te gustan las películas de terror, no te puedes perder estos estrenos en las salas de cine que prometen asustarte.

"GOOD BOY" (2025)

En esta historia seguimos la vida de Todd, quien se muda junto con su perro Indy a una antigua granja familiar. Lo que parecía un cambio de vida tranquilo pronto se convierte en una pesadilla cuando el perro comienza a percibir presencias sobrenaturales que los humanos no pueden ver.

La película ha ganado reconocimiento en internet por sus comparaciones con la caricatura "Coraje, el perro cobarde". Además, el perro protagonista, recibió el premio "Howl of Fame" en el festival SXSW 2025 por su destacada interpretación.

"EL CONJURO 4: LOS ÚLTIMOS RITOS" (2025)

La saga de "El conjuro" llega a su cierre con la historia de Ed y Lorraine Warren (interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga), quienes deberán enfrentarse una vez más a fuerzas oscuras, pese a haber abandonado su carrera como investigadores paranormales.

La trama se sitúa en 1986, cuando la pareja viaja a Pensilvania para ayudar a una familia acosada por una entidad que provoca dolor y sufrimiento.

Esta cuarta entrega es un imperdible de Halloween que actualmente se encuentra en cines, ideal para quienes han seguido las otras nueve cintas del universo cinematográfico basado en los casos de los demonólogos.

"EL TELÉFONO NEGRO 2"

Una de las secuelas más esperadas del cine de terror regresa con una mezcla de terror psicológico y elementos paranormales. En esta ocasión,

Ethan Hawke vuelve a interpretar a "El Raptor" para acechar nuevamente a Finney Blake y su hermana Gwen.

La historia continúa tras los sucesos de la primera película, cuando Gwen comienza a recibir inquietantes llamadas en un viejo teléfono negro mientras un grupo de adolescentes desaparece de un campamento. Los hermanos deberán enfrentarse otra vez a esta entidad que parece no tener debilidades.

En una entrevista reciente, el actor Ethan Hawke habló sobre la posibilidad de una tercera parte de "El Teléfono Negro", en la que podría explorarse el pasado del villano y su psicología.