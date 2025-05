Destino Final: Lazos de sangre, todo un éxito en taquilla

El sexto episodio de "Final Destination: Bloodlines" atrajo a grandes multitudes a los cines este fin de semana y encabezó fácilmente las listas nacionales con 51 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo. La película ganó lo mismo a nivel internacional, sumando un debut global de 102 millones.

El mismo entusiasmo no se reflejó en el thriller experimental de Abel "The Weeknd" Tesfaye, "Hurry Up Tomorrow" que se estrenó fuera de los cinco primeros con un estimado de 3,3 millones de dólares.

"Siempre iba a tener dificultades al enfrentarse a "Final Destination: Bloodlines", había mucho revuelo", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

"Final Destination: Bloodlines" se estrenó en 3.523 ubicaciones, impulsada por una ola de críticas positivas (93% en Rotten Tomatoes) y tácticas de marketing viral, incluyendo una imagen de troncos en la parte trasera de camiones, un guiño a una de las trampas mortales más infames de "Final Destination: Bloodlines".

El éxito de "Final Destination: Bloodlines" revive efectivamente una franquicia de 25 años que no había tenido una nueva película desde 2011. También continúa una racha de éxitos para Warner Bros., que ha tenido éxitos casi consecutivos con ""Sinners" de Ryan Coogler y "A Minecraft Movie". Las tres estuvieron entre las cinco primeras este fin de semana.

"Thunderbolts" de Disney se ubicó en segundo lugar con 16,5 millones de dólares, elevando su total global a más de 325 millones. "Sinners" quedó en tercer lugar con 15,4 millones, llevando su total global a 316,8 "A Minecraft Movie", que ha recaudado 928,6 millones a nivel mundial, añadió 5,9 millones. "The Accountant 2" de Amazon MGM Studios completó los cinco primeros.

"Hurry Up Tomorrow" se estrenó en sexto lugar. La película, que Tesfaye coescribió y Trey Edward Shults dirigió, es una especie de pieza complementaria a su álbum y gira. Interpreta una versión ficticia de sí mismo como un músico insomne. Jenna Ortega y Barry Keoghan también protagonizan.

Ni los críticos ni el público la recibieron amablemente: tiene un 13% en Rotten Tomatoes y recibió una calificación de C- en CinemaScore. La escritora de música de AP, Maria Sherman, escribió que es "un emocionante proyecto de vanidad con imaginación surrealista pero con una escritura rígida, sin riesgos, peso emocional limitado y una narrativa poco clara".

Lionsgate solo manejó el lanzamiento de la película clasificada R, que se estrenó en más de 2,000 pantallas y sus 3,3 millones de dólares fueron suficientes para hacer de ella un acuerdo rentable para el estudio.

El próximo fin de semana podría ser grande para los cines ya que "Mission: Impossible – The Final Reckoning" y la versión en vivo de "Lilo & Stitch" se estrenan a nivel nacional. La taquilla nacional en general sigue aumentando casi un 15% respecto al año pasado.

"Este fin de semana es el acto de apertura perfecto para lo que podría ser uno de los fines de semana de Memorial más grandes en la taquilla de la historia", dijo Dergarabedian.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. "Final Destination: Bloodlines" - $51 millones

2. "Thunderbolts" - $16,5 millones.

3. "Sinners" - $15,4 millones

4. "A Minecraft Movie" - $5,9 millones.

5. "The Accountant 2" - $5 millones.

6. "Hurry Up Tomorrow" - $3,3 millones.

7. "Friendship" - $1,4 millones.

8. "Clown in a Cornfield" - $1,3 millones.

9. "Kiki's Delivery Service" - $1,1 millones.

10 - "Until Dawn" - $800.000.